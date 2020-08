La rivoluzione estetica di Citroen C4 (e dellʼelettrica e:C4)

Rivoluzione estetica in casa Citroen . La nuova vettura media di segmento C, che arriverà a inizio autunno sulle strade dʼEuropa, cambia volto, assetto e anima. Di fatto resta soltanto il nome: Citroen C4 . Volto perché il design è radicalmente reinventato e poggia su un assetto più alto, anima perché i motori sono tutti nuovi, sia i termici benzina e diesel che lʼinedito propulsore elettrico della e:C4 .

Partiamo dal concept estetico. La nuova berlina compatta della Casa francese è nuova da capo a piedi, a cominciare dalle forme della carrozzeria: lunga, slanciata, con ruote da 18 pollici, a infondere unʼimmagine energica della vettura. Le 5 porte restano, ma i due volumi della vecchia C4 sono stati rimodellati per accentuare con la coda in stile coupé un tratto sportivo sconosciuto al segmento di appartenenza. Lʼinnovativo portellone, inoltre, svela una duplice anima: funzionale e aerodinamica. Cʼè poi la firma luminosa a V dei fari a LED anteriore e posteriore e sono possibili 31 combinazioni di tinte e Pack Color all’esterno e 6 ambienti interni.

Il top tecnico della nuova Citroen C4 sta nelle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi (con “cuscini” di sollevamento Hydraulic Cushions), già viste con successo su C5 Aircross e fonte primaria del proverbiale comfort di viaggio Citroen. Altra ragione di comodità sta nei sedili Advanced Comfort, che elevano l’abitabilità dellʼauto e offrono lo spazio per le ginocchia più ampio del segmento C. La nuova C4 porta al debutto mondiale lo Smart Pad Support, che consente al passeggero anteriore di poggiare un tablet davanti a sé. Infine, lʼambiente interno è rilassante e luminoso grazie allʼopzionale tetto in vetro panoramico apribile elettricamente.

Ampia la scelta di motorizzazioni: la trazione elettrica è il fiore allʼocchiello di una gamma che comprende comunque i PureTech benzina e i BlueHDi diesel. Ma come tutti i nuovi modelli del gruppo PSA, nella gamma non può più mancare la variante elettrica a zero emissioni e:C4. Sviluppa una potenza di 100 kW (136 CV) e ha un’autonomia di 350 chilometri, grazie alla frenata rigenerativa. Con il sistema di ricarica veloce, basta mezzʼora per ottenere lʼ80% di pieno dʼenergia, ricarica della batteria che è semplice e può essere programmata o posticipata.

