La nuova famiglia Panigale V4 Model Year 2023

La gamma Panigale è quella che incarna meglio di qualsiasi altra moto il

continuo scambio di informazioni e di tecnologie dal mondo delle corse a quello delle moto di serie

Nel caso del Model Year 2023 sono stati introdotti miglioramenti nel campo dellʼelettronica

. Tutto quel che viene sviluppato in ambito sportivo, con risultati dʼeccellenza come stiamo vedendo questʼanno in MotoGP e World SBK, diventa un miglioramento per una moto stradale. Già lʼanno scorso, con il modello 2022, la Panigale V4 compì l’evoluzione più significativa dal lancio con un miglioramento complessivo dellʼaerodinamica, dellʼergonomia, della ciclistica e del motore.

Le nuove

Panigale V4, Panigale V4 S e Panigale V4 SP2

Engine Brake Control (EBC) EVO 2

hanno ora un pacchetto elettronico aggiornato che migliora il feeling di guida e le performance in pista. Il nuovo softwaremigliora la stabilità, la precisione e la direzionalità nelle fasi di staccata e inserimento curva, grazie a una differente calibrazione marcia per marcia su ciascuno dei tre livelli selezionabili. Questa modifica garantisce un intervento più equilibrato del controllo sul freno motore in ogni condizione di guida, così da ridurre anche i bloccaggi della ruota posteriore nelle staccate più impegnative.

Leggi Anche World Ducati Week 2022, in Romagna si prepara la festa

Su Panigale V4 2023 è stato poi modificato il cambio Ducati Quick Shift (DQS)

Ducati Traction Control

Ride by Wire

, che migliora la fluidità di cambiata a ogni grado di apertura dell’acceleratore. Inoltre la ventola di raffreddamento offre una miglior gestione delle temperature di esercizio, riducendo l’accumulo di calore tipico delle sessioni in pista. Affinati infine il, in funzione dellʼangolo di piega, e lʼacceleratore. Ducati rende disponibili tutti questi aggiornamenti anche sui modelli 2022 di Panigale V4, Panigale V4 S e Panigale V4 SP2, attraverso un semplice intervento effettuabile presso un Ducati Service a partire da fine luglio.