La nuova era elettrica di Jeep continua con Wrangler 4xe

L’elettrificazione della gamma Jeep fa un altro passo avanti con Wrangler 4xe . A partire dal 2021, il più iconico dei fuoristrada americani andrà a far compagnia a Renegade e Compass , già proposti da qualche settimana in versione 4xe, cioè a doppia alimentazione benzina/elettrica con ricarica plug-in.

L’inossidabile 4x4 e vera bandiera del marchio Jeep guarda così al futuro con i due motori elettrici e il pacco batteria da 400 volt che andranno ad affiancare il motore termico 2.0 turbo benzina. Insieme il sistema svilupperà una potenza pari a 280 kW (375 CV), avvalendosi di una trasmissione collaudata come la ZF automatica a 8 rapporti. In modalità solo elettrica, Wrangler 4xe riesce a fare una quarantina di chilometri, rendendo fruibile il “gippone” anche in città. La coppia erogata dai due motori elettrici è esplosiva: 637 Nm e disponibilità immediata.

Anche fuori città il veicolo non perde un grammo della sua proverbiale dinamicità. È il fuoristrada per eccellenza e monta robusti assali anteriori e posteriori, la scatola di rinvio full time 4x4 a due velocità e sospensioni specifiche, che gli permettono arrampicate e angoli di piega impossibili, oltre a guadare corsi dʼacqua profondi 76 centimetri. Esteticamente, Jeep Wrangler 4xe si presenta con esclusive soluzioni stilistiche, che rimandano allʼidea di elettrificazione efficiente ed ecosostenibile, come lʼElectric Blue di carrozzeria.