Renegade 4xe, la svolta eco di Jeep non pregiudica lʼoffroad

Sviluppato e prodotto in Italia, Jeep Renegade 4xe è già disponibile a listino. Ha la trazione ibrida benzina/elettrica con sistema di ricarica plug-in e in modalità interamente elettrica (ed emissioni zero) percorre fino a 50 chilometri. Calcolando anche la marcia col motore termico a benzina, i consumi medi si attestano sui due litri per 100 km, mai una Jeep aveva registrato consumi così bassi! A dimostrazione che il must delle quattro ruote motrici ‒ un valore universale per la Casa americana ‒ può conciliarsi con il plus della trazione ibrida elettrica ricaricabile.

La nuova Renegade 4xe abbina un motore 1.3 turbo benzina da 130 oppure 180 CV e un motore elettrico da 60 CV, alimentato da una batteria da 11,4 kWh. In totale i due livelli di potenza sono pari a 190 e 240 CV e il cambio è automatico. In modalità ibrida raggiunge i 200 km/h di velocità, in elettrico i 130, con accelerazioni significative, attorno ai 7 secondi da 0 a 100, merito della coppia motrice aumentata grazie alla propulsione elettrica. Lʼelettrificazione non ha compromesso le qualità offroad del Suv, che dispone sempre della trazione integrale sui percorsi impegnativi. Esclusivo della Renegade 4xe è il colore Blu di carrozzeria.

Lʼequipaggiamento di Jeep Renegade 4xe si avvale di due schermi TFT a colori da 7 pollici e touch da 8,4 pollici, con integrazione Apple CarPlay e Android Auto e 8 device collegabili. Per la ricarica delle batterie esistono varie opzioni, con colonnine pubbliche e domestiche. In questʼultimo caso FCA ha siglato un accordo con Engie (colosso francese dellʼenergia) per lʼinstallazione a casa della easyWallbox. Tre gli allestimenti ‒ Limited, S e Trailhawk ‒ e forbice di prezzi da 38.500 a 41.500 euro, ma Jeep Renegade 4xe è un auto con emissioni di CO2 inferiori a 50 g/km e quindi rientra nella seconda fascia dellʼecobonus, con sconti fino a 6.500 euro.