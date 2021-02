La Nuova 500 nella flotta elettrica di Europ Assistance

Il 2020 è stato un successo per le city car Fiat. In Europa Panda e 500 sono le indiscusse best-seller di segmento A e la 500 ha ottenuto la miglior quota mercato di sempre fuori dall’Italia: il 19,3%! Le versioni mild hybrid vanno alla grande e la Nuova 500 a trazione 100% elettrica ancor di più: soltanto a dicembre 2020 ne sono state consegnate oltre 10.000 in Europa.

Non sorprende allora che la Nuova 500 sia stata scelta da Europ Assistance come modello di punta della sua rinnovata flotta elettrica. Per potenziare il proprio servizio di noleggio “Vai h24” a medio e lungo termine, Europ Assistance arriverà a contare, entro fine 2021, su 100 modelli della city car Fiat a emissioni zero. Per lʼazienda del noleggio auto, lʼelettrificazione rappresenta una sfida e uno stimolo al cambiamento, tanto che sta creando una propria rete di ricarica, la prima delle quali in Italia è stata inaugurata pochi giorni fa a Venaria Reale, alle porte di Torino. Per la fine dellʼanno Europ Assistance conta dʼinstallare 250 charging point sull’intero territorio nazionale.

Grazie alle batterie agli ioni di litio da 42 kWh, la Nuova 500 percorre fino a 320 km con una singola carica. Lʼ80% della ricarica si ottiene in 35 minuti, ma con il sistema fast charger da 85 kW servono 5 minuti soltanto per riuscire a percorrere 50 chilometri! Cosa che rende molto pratico lʼutilizzo dellʼauto elettrica per le esigenze tutto sommato abituali dellʼautomobilista italiano. La Nuova 500 propone tre modalità di guida: Normal, Range ‒ che attiva la funzione “one pedal drive” e Sherpa per ridurre al minimo il consumo energetico.

Due i livelli di potenza della city car elettrica italiana: Nuova 500 Passion e Nuova 500 Icon dispongono di un motore da 87 kW di potenza, che consente la velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e unʼaccelerazione da 0-100 km/h in 9 secondi; Nuova 500 Action, invece, ha un motore elettrico da 70 kW, con velocità limitata a 135 km/h e accelerazione da 0 a 100 in 9,5 secondi. Anche l’autonomia di marcia però si riduce, attorno ai 180 chilometri con una carica. Infine va detto che nel segmento A la Nuova 500 è la prima a offrire la guida autonoma di livello 2 ed è anche la prima Fiat equipaggiata con il nuovo sistema di infotainment UConnect 5 di quinta generazione.