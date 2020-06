Fiat 500 Elettrica “La Prima”, arriva la berlina

La cabriolet? Sold out! Adesso tocca alla berlina, ma il destino pare segnato anche per lei in pochi giorni. Ad andare col vento in poppa è la Nuova 500 Elettrica , che nellʼ edizione di lancio “La Prima” , una serie limitata e numerata, è già stata completamente prenotata. Così FCA ha fatto partire da ieri il pre-booking della 500 Elettrica “la Prima” in versione berlina .

Una serie speciale davvero esclusiva e preziosa “la Prima”, che si presenta col new look della 500 e vi aggiunge il tetto panoramico in vetro, i fari full LED, i cerchi da 17 pollici diamantati e il portellone posteriore classico con il nuovo grande spoiler, che serve a migliorare lʼefficienza aerodinamica della city car 100% elettrica. Tre sono le livree esclusive, ispirate agli elementi fondamentali della natura: Ocean Green micalizzato, Mineral Grey metallizzato e Celestial Blue tristrato. Gli interni svelano un rivestimento in eco-pelle che avvolge cruscotto e sedili.

La 500 Elettrica ha unʼautonomia fino a 320 km a emissioni zero e non difetta dal punto di vista prestazionale. La velocità massima è volutamente limitata a 150 km/h e lʼaccelerazione da 0 a 100 avviene in 9 secondi, poco più di 3 secondi per passare da 0 a 50 orari. Di serie ha il “fast charger” fino a 85 kW, che significa un tempo di ricarica molto breve della batteria: per fare 50 chilometri in città bastano 5 minuti di ricarica, e in 35 minuti la ricarica arriva all’80%. Inoltre la presa “Combo 2” consente la ricarica sia in corrente alternata sia in continua, per la massima fruibilità delle colonnine sparse sul territorio.

La Nuova 500 “la Prima” berlina è proposta con di serie i sistemi ADAS di sicurezza e guida autonoma di Livello 2, oltre allʼinfotainment UConnect 5. Il prezzo di questʼedizione speciale è di 34.900 euro, comprensivo della EasyWallbox da installare a casa per la ricarica domestica, e potrà essere acquistata anche con il programma di finanziamento “Più by FCA Bank”.