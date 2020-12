FCA e Carrefour insieme per la ricarica della 500 Elettrica

Con lʼintesa raggiunta, Carrefour Italia installerà 250 colonnine di ricarica Be Charge in 135 punti vendita selezionati sul territorio nazionale. Per la Nuova Fiat 500 Elettrica cʼè ovviamente un occhio di riguardo con iniziative dedicate, ma è chiaro che le colonnine possono essere utilizzate anche per la ricarica di altri veicoli elettrici. Per la city car italiana a zero emissioni, però, ci sono vantaggi esclusivi e di non poco conto per gli amanti dello shopping, come gli sconti sul servizio “Click & Collect”, la corsia prioritaria di Carrefour per il ritiro della spesa online.

Con “Shop & Charge” si dà una risposta concreta agli aspetti più sentiti dai consumatori. Questi oggi sono sempre più propensi a passare a unʼauto elettrica o ibrida ricaricabile, ma trovano difficoltà nel localizzare le colonnine per ricaricare le batterie. Inoltre cʼè il problema dei tempi persi: le operazioni di ricarica richiedono sovente molto tempo, ma se nel frattempo si va a fare la spesa, allora quel tempo non è sprecato ma ottimizzato. Per il cliente della Nuova 500 ‒ già 13.000 quelle prenotate in questo difficile 2020 ‒ lʼaccordo tra FCA e Carrefour è una manna dal cielo!

Sono due i tipi di colonnine allʼinterno dei parcheggi Carrefour Italia: le Quick con potenza di 22 kW e le Fast da 75 kW. Con le prime in mezz’ora si ottiene la ricarica necessaria per percorrere 50 chilometri circa; con le Fast in 30 minuti si ottiene una ricarica per fare 300 chilometri. E per facilitare ulteriormente la vita dei cittadini è poi a disposizione lʼapp Fiat, dalla quale si può visualizzare la mappa dei punti vendita Carrefour con la colonnina di ricarica più vicina. Insomma concretezza e digitalizzazione, quella che gli italiani stanno cercando in questi giorni con i programmi cashless varati dal governo. La rivoluzione della e-mobility passa anche da qui.