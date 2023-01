La Hyundai Staria arriva in Italia

È stata già presentata in Corea del Sud e in altri mercati europei. Da noi si può già ordinare a un prezzo che parte da 43.000 euro e arriva a 60.500 euro per la Luxury AWD con cambio automatico.

Le dimensioni e il design della Hyundai Staria È lunga 5,25 metri, larga 2 metri e alta 1,99 m: sono le classiche proporzioni di una monovolume importante rese ancor più impattanti da uno stile molto particolare, che parla di futuro e di minimalismo.

Il frontale è totalmente avvolto da una striscia di LED, che imprime alla Staria molta personalità, mentre di profilo si notano la linea di cintura bassa e un’ampia superficie vetrata, che alleggerisce le dimensioni importanti e lascia entrare in abitacolo molta luce. Al posteriore c’è un ampio lunotto ai cui lati spiccano i fari verticali con design Parametric Pixel. L’allestimento Luxury, il più rifinito nei dettagli, si distingue per alcuni particolari in rame satinato, come il logo, la griglia, gli specchietti e i cerchi in lega.

Le configurazioni della Hyundai Staria Il dato che maggiormente influisce sul comfort di bordo è quello del passo, che in questo caso è di 3,27 m, valore che si traduce in abbondanza di spazio per le gambe dei passeggeri nella seconda e terza fila, con le poltrone che possono scorrere avanti e indietro di diversi centimetri. Svariati i portaoggetti a bordo, che si trovano nella parte superiore della console, nel tunnel centrale, oltre a porta bicchieri e porte USB presenti in varie zone dell’abitacolo.

Nella configurazione a 7 posti con allestimento Luxury la seconda fila di sedili è dotata della modalità Relax, con la quale ogni poltrona si può reclinare automaticamente, mentre se si ha bisogno di spazio per il carico dei bagagli si possono abbattere elettricamente tutti i sedili della seconda e della terza fila (il bagagliaio nella versione 7 posti offre una capacità variabile da 831 a 1.303 litri). In questo allestimento è prevista anche la luce ambientale a 64 colori, il sistema audio Bose, una telecamera quadrangolare con la quale si possono tenere d’occhio tutti i passeggeri e un microfono integrato per comunicare con tutti senza dover alzare il tono della voce.

Davanti al guidatore e al passeggero anteriore (che possono beneficiare di volante e sedili riscaldati e ventilati), c’è il display del quadro strumenti da 10,25” e lo schermo centrale da 8” (con compatibilità wireless Android Auto e Apple CarPlay), mentre sulla plancia sono presenti i comandi touch del climatizzatore e i pulsanti del cambio automatico Shift-by-wire.

ADAS e motorizzazione della Hyundai Staria Per l'Italia è prevista una sola motorizzazione a gasolio: si tratta del 2.2 litri VGT da 177 CV e 430 Nm di coppia massima. Questo propulsore si può abbinare alla versione con trazione anteriore e cambio manuale a sei marce o automatico a otto rapporti, o alla versione con trazione integrale Awd Htrac con il solo cambio automatico.

È ricca l’offerta dei sistemi di assistenza alla guida: tra questi ci sono l’anticollisione frontale con riconoscimento di pedoni e bici, il riconoscimento dei segnali stradali, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la telecamera. Nella lista figurano anche il Blind Spot Collision Avoidance Assist, il Safe Exit Assist (vieta l’apertura delle porte posteriori se sopraggiunge un altro veicolo) e il Rear Occupant Alert, che avvisa il conducente che esce dalla vettura che sui sedili posteriori c’è ancora un passeggero.