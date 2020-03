La griffe Armani e il Blu Kartell per Fiat 500 Elettrica

La stiamo vedendo in tutte le salse possibili e immaginabili la Fiat 500 Elettrica . Nella versione di lancio “ La Prima ”, già ordinabile e super accessoriata; in quella speciale con le tonalità saffron e oro by Bvlgari ; ora nelle due interpretazioni di Armani e Kartell . Tutte in sintonia con il ruolo di “Icona italiana e Honorary Member” che Altagamma ‒ l’associazione che dal 1992 riunisce le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa italiana ‒ ha affidato alla Fiat 500.

500 Giorgio Armani

Re Giorgio non si è limitato a “vestire” con la sua maestria sartoriale lʼicona italiana dellʼauto, ma ha voluto anche inseguirne il mood tecnologico che le deriva dallʼalimentazione elettrica. Grazie alla tecnologia laser, si è voluto plasmare il vestito metallico della carrozzeria andando a inciderlo attraverso un’esclusiva micro Chevron, per renderla simile alla tridimensionalità di un tessuto. Il tutto valorizzato dal colore greygreen Armani “effetto seta”. Sula vernice opaca spicca il logo “GA” su vari elementi, dai cerchi al tessuto della capote, fino ai cristalli color ambra.

Allʼinterno le eleganti nuances della carrozzeria sʼinsinuano tra i sedili in pelle naturale pieno fiore. Un tessuto lavorato e certificato Poltrona Frau, altra eccellenza del made in Italy. La naturalità e autenticità dei materiali è sottolineata dallʼinserto plancia elegantissimo, rivestito con un legno ricostituito a poro aperto e impreziosito da sottili fili di alluminio intarsiati. Ispirazione che arriva dalla linea Armani Casa.

500 Kartell

Un blu che sa di elettrico, innovazione, tecnologia, caratterizza lʼaltra one-off 500 Kartell. Il look è un mix sapiente e perfetto di materiali, con plastiche sempre più sostenibili e contemporanee per filosofia e adattabilità. È bello vedere come i materiali più disparati ‒ metallo, vetro gomma, plastica e tessuto ‒ vengano interpretate nella stessa nuance cromatica: il blu Kartell, derivato dal classico blu Klein del brand. I loghi sono trattati con un policarbonato sabbiato per trasmettere un senso materico e di profondità.

Il motivo di stile che primeggia sulla 500 Kartell è ispirato al pattern della lampada Kabuki di Kartell, che il designer Ferruccio Laviani elabora per lʼidentità dellʼauto elettrica Fiat. Anche allʼinterno spicca il pattern Kabuki sullʼinserto plancia in policarbonato e come applicazione trasparente sui sedili. Le plastiche degli interni sono in polipropilene riciclato 100%, come le sedie dellʼultima collezione Kartell, e i tessuti in poliestere completamente riciclato.