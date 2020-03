Fiat B.500 “Mai Troppo”, la special by Bvlgari

La Milano che non si arrende, il testimonial Leonardo di Caprio e tre modelli unici ‒ “one off” come va di moda dire adesso ‒ per esaltare la personalità della nuova Fiat 500 Elettrica . In questo video la versione griffata Bvulgari , elegantissima e colorata per dare un poʼ di vivacità a questa strana primavera.

La serie speciale B.500 “Mai Troppo” di Bvlgari svela una raffinata vernice micalizzata color “saffron”, una tonalità iconica per uno dei marchi del lusso più famosi del “made in Italy”. Pare che il colore abbia come ispirazione i tramonti romani. L’effetto “gioiello” della vettura è esaltato da una sfumatura di polvere dʼoro, ricavata dagli scarti di produzione dei monili, di cui è stata intrisa la verniciatura “saffron”. Altri dettagli esclusivi della carrozzeria riguardano le modanature laterali e i baffetti frontali lavorati con la tecnica della smaltatura, mentre i cerchi a forma di stella con finiture oro citano il simbolo storico di Bvlgari.

Anche gli interni non sfuggono a questʼesaltazione del prestigio e della bellezza propri della Maison fondata nel 1764. Qui anche prevale la filosofia del re-use, basti osservare lʼelegante fascia che avvolge la plancia, il cui rivestimento nasce dai foulard di seta Bvlgari delle passate collezioni. I sedili sono in pelle color ottanio con ricamo pattern “Diva”, dettagli dorati e inserti in foulard. Nellʼabitacolo, però, il gioiello vero sono le tre pietre preziose di ametista, topazio e citrino, incastonate in una spilla removibile collocata al centro del volante e realizzata dalla maestria orafa dei gioiellieri Bvlgari.