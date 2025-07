La gamma Sportback di Audi: più efficienza, praticità e stile da coupé

Il grande SUV elettrico di Ingolstadt si arricchisce della versione Sportback, che grazie all’aerodinamica ottimizzata, oltre al look più sportivo risulta anche più efficiente con un Cx di 0,28. La Q6 Sportback e-tron, come la versione SUV, è lunga 4,77 metri ed è realizzata sulla piattaforma PPE sviluppata in collaborazione con Porsche. Si distingue per il tetto ribassato di 3,7 cm che non va comunque ad incidere sull’abitabilità, che rimane da ammiraglia a ruote alte. Il bagagliaio, con un vano da 511 litri, ha un volume di soli 15 litri inferiore alla versione standard. La gamma motorizzazioni si articola su quattro varianti – da 292 CV, 326 CV, 387 CV e SQ6 da 517 CV – abbinate a due tagli di batterie dalla capacità di 75,8 o 94,9 kWh netti con architettura a 800 Volt, che consente di ricaricare fino a 265 km in 10 minuti. Noi abbiamo guidato la versione long range da 326 CV (240 kW) e 485 Nm con un motore singolo al posteriore, che è quella con l’autonomia dichiarata maggiore, pari a 658 chilometri. La potenza di questa versione ci è sembrata più che sufficiente per un SUV di queste dimensioni e peso (2,2 tonnellate), che non è certo stato pensato per la guida in pista. Il comportamento su strada si rivela comunque brillante con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e una velocità massima di 210 km/h. A bordo si apprezza il comfort di altissimo livello garantito dalle tecnologiche sospensioni adattive con smorzamento passivo FSD (Frequency Selective Damping), oltre alla silenziosità data non solo dalla motorizzazione elettrica ma anche dall’ottima insonorizzazione. I prezzi partono da 74.800 euro, ma la versione da noi provata ha un listino che parte da 80.300 euro.