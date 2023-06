La Fiat 500 per il mare

Idea e progetto “Made in Italy" Si tratta di un progetto ideato da Antonio Pietro Maria Galasso, 24 anni, di Santa Maria la Carità (Napoli). È lui che ha realizzato un esemplare originale del modello Fiat 500 declinato a un utilizzo nautico. Nella progettazione ha avuto il supporto dell’Ufficio Licensing Fiat e del Centro Stile Fiat. La piccola imbarcazione, lunga 4,7 metri, sarà prodotta in edizione limitata: saranno infatti soltanto 500 gli esemplari, rigorosamente numerati, che solcheranno i mari di tutto il mondo.

Ufficio stampa Fiat

Le caratteristiche tecniche La Fiat 500 del mare ha caratteristiche tecniche e funzionali molto avanzate ed è stata costruita con materiali che adottano soluzioni innovative e originali, ideate dallo stesso Antonio Pietro Maria Galasso. Tra le caratteristiche tecniche spicca una carena a trimarano e un propulsore di poppa modello Mercury, con potenza di 40 CV, che consente a chi non ha la patente nautica, di condurre la Car 500 Off-Shore entro le sei miglia dalla costa. Per chi desidera avere un motore più prestante, può optare per un’unità da 115 CV. Proposta con diversi abbinamenti cromatici, presenta diversi richiami stilistici del modello “da terra” e dispone di un tendalino o di una piccola capote per proteggere i passeggeri dal sole o dalle precipitazioni.

Ufficio stampa Fiat

L’eccellenza italiana Antonio Pietro Maria Galasso ha posto in primo piano l’originalità del progetto e la maestria italiana nel realizzarlo: “la Car 500 Off-Shore è l'imbarcazione perfetta per coloro che vogliono unire eleganza e funzionalità nella propria esperienza di navigazione. Grazie alle tecnologie utilizzate, questa imbarcazione permette di navigare in totale sicurezza e di godere appieno del mare. Il progetto Car 500 Off-Shore è stato realizzato con l'obiettivo di creare un prodotto completamente Made in Italy, che rispecchi l'eccellenza dell'artigianato italiano e che possa rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati di nautica di tutto il mondo”.

Ufficio stampa Fiat