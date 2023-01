La diffusione delle auto elettriche sarà lenta come quella della guida autonoma?

Il confronto con la guida autonoma - Più passa il tempo, più Akio Toyoda trova spunti ed esempi a sostegno della sua personalità, non è infatti la prima volta che si espone in merito al successo (non ancora raggiunto) della mobilità elettrica. "Proprio come le auto completamente autonome, che tutti noi pensavamo di guidare ormai da diverso tempo, i veicoli elettrici impiegheranno più tempo per diventare mainstream rispetto a quanto i media vorrebbero farci credere". Il numero uno di Toyota, coerente con quanto ha sempre affermato, manifesta la sua convinzione: l'elettrico non è e non sarà l'unica soluzione per una mobilità pulita e spinge per una proposta commerciale che sia valida ed efficiente nelle varie tecnologie di alimentazione .

Ufficio Stampa Toyota