La cura di bellezza Fiat per 500, 500X e 500L

A Torino hanno totalmente ristrutturato la gamma con 5 allestimenti, trasversali tra i tre modelli: Cult, Connect, Dolcevita, Cross e Sport . Ognuno ha i suoi tratti distintivi, a cominciare dal primo livello " Cult " che per Fiat rappresenta un tributo allʼuniverso pop tipico della 500. Già il nome spiega in sunto le caratteristiche dell'allestimento " Connect ", ma oltre allʼambiente connesso che integra gli smartphone Apple e Android, questa versione presenta anche una specifica livrea bicolore Grigio Pompei / Nero Vesuvio. Sulla 500X Connect , poi, i sedili sono neri, il volante è in techno-pelle ei cerchi in lega da 17 pollici.

Esclusivo della 500 è invece l'allestimento “ Dolcevita ” , già noto dalla clientela per il suo charme e l'ispirazione anni 50. Mostra una nuova fascia plancia bodycolor e aggiunge, rispetto ai contenuti della Connect, il tetto in vetro, i dettagli cromati, i sensori di parcheggio, mentre la livrea bicolore Bianco Gelato / Grigio Lunare è a richiesta. Anche le versioni " Cross " sono già note ai listini Fiat, ma ora esordiscono i sedili con fascia centrale e trama Camouflage sulla 500X e 500L, i cerchi in lega da 18 pollici, le barre sul tetto e il clima automatico.

Giovane e dinamico, l'allestimento “ Sport ” della 500 offre di serie i cerchi in lega da 16 ”, il climatizzatore automatico, la nuova plancia Titanio, lo schermo TFT da 7 pollici ei fendinebbia. La 500L Sport è equipaggiata con cerchi in lega da 17 ", la frenata autonoma, gli interni specifici in Black Technoprene e con vetri oscurati, mentre la 500X Sport adotta cerchi in lega da 18" in nero brunito lavorato o da 19 "a richiesta. Specifica è la livrea Grigio Moda.