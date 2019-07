Berlina o Cabrio, ma è sempre bella e dolce vita

Le atmosfere di fine anni 50, quelle del boom economico e della “dolce vita”, riecheggiano stavolta nella Nuova 500 Dolcevita , lʼultima delle serie speciali dedicata allʼauto più amata dagli italiani: oltre 3 milioni di unità vendute dal 2007 a oggi. Bellissima è dir poco, sicuro è originale e centrata sullo stile. È proposta sia in carrozzeria berlina con tettuccio in vetro che cabriolet , “vestita” in entrambi i casi di una livrea Bianco Gelato con una linea rossa/bianca/rossa e il logo “Dolcevita”. Ancor più esclusiva è la 500 Cabrio Dolcevita, la cui capote a righe orizzontali bianco/blu è unʼassoluta novità .

A completare il look di questo modello estivo e charmant sono la modanatura cromata sul cofano, le calotte cromate degli specchietti retrovisori esterni, le fasce laterali con targhetta 500 e i cerchi in lega da 16 pollici in bianco diamantato. La stessa esclusività ed eleganza le ritroviamo allʼinterno, dove la plancia esibisce il pregiato legno nautico e i sedili sono in pelle Frau color avorio con bordi e logo 500 ricamato rossi. La serie speciale 500 Dolcevita può essere equipaggiata con i due motori a benzina 1.2 da 69 CV e turbo TwinAir da 900 cc e 85 CV, più il 1.2 benzina/gpl. I prezzi partono da 20.500 euro per la 500 Dolcevita berlina e da 23.200 per la 500 Dolcevita Cabrio.