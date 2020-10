Nuova Panda, oltre gli anta con Panda Sport e le Ibride

Sono tante le novità sulla city car più amata dʼEuropa. A centro plancia cʼè ora il touch screen da 7 pollici, dal quale si accede alla radio DAB ed è possibile connettere gli smartphone Android e Apple, mentre i rivestimenti di sedili e plancia sono nuovi e in materiale riciclato. Allʼesterno spiccano i nuovi paraurti e due nuove ed esclusive livree Blu Ceramico e Grigio Opaco. La best-seller un tempo Fiat resta sempre campionessa per versatilità, ci sono ben 5 allestimenti a listino: Panda, City Life, Sport, City Cross e Cross. È proposta anche con la trazione 4x4 ed è l’unica city-car di segmento A disponibile con motorizzazioni benzina, ibrida a metano, a gpl e mild hybrid elettrica.

Con la nuova Panda Sport si amplia poi la gamma “Sport” di Fiat (Tipo, 500X). Questa versione si distingue per gli esclusivi cerchi in lega da 16 pollici bicolore, con gemme nere/rosse, e poi per le maniglie e le calotte dei retrovisori in tinta di carrozzeria e il logo cromato “Sport” sulla fiancata laterale. A richiesta ci sono anche vari abbinamenti, come quelli con il tetto nero e le calotte dei retrovisori nere. A richiesta su questʼallestimento anche l’inedito Pack Pandemonio (chiaro tributo all’omonimo kit lanciato nel 2006 sulla Panda 100 HP), che include le pinze freni rosse, i vetri oscurati e il volante in tecno-pelle con cuciture rosse.

Tutte le versioni della Nuova Panda sono disponibili nelle motorizzazioni TwinAir turbo a benzina da 85 CV e ibrida a metano da 70 CV, più la versione 1.0 Hybrid FireFly benzina da 70 CV con Start&Stop e cambio a 6 marce. È l’ibrido più democratico del mercato, da oggi disponibile su tutte le versioni in gamma, dopo il lancio a febbraio sulla versione EcoChic Hybrid. Una soluzione che ben si presta alle nostre città, anche per i vantaggi derivanti dallʼaccesso alle ZTL e alle agevolazioni sul pagamento della tassa automobilistica.

Il listino prezzi dellʼarticolata gamma di Nuova Panda va da 13.900 a 19.750 euro. Ma per il quarantennale della vettura non poteva mancare una super promozione lancio, che grazie anche agli ecoincentivi statali in caso di rottamazione, abbassa il prezzo iniziale fino a 8.200 euro. Deve però essergli abbinato il finanziamento FCA Bank, che durante la fase di lancio aggiunge un ulteriore vantaggio di 1.500 euro su tutte le sue soluzioni finanziarie.