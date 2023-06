La BMW X1 avrà la sua versione M: eccola!

Non c’è alcun dubbio, a partire dall’aspetto esteriore , sul fatto che questa BMW X1 sia una vera M. Il frontale mette in mostra la mascherina anteriore a doppio rene con finitura nera, doppie barre verticali e logo M, ma anche il paraurti anteriore è stato impreziosito con delle grandi prese d’aria per favorire l’aerodinamica e il raffreddamento del motore e di altre parti meccaniche. Di profilo si notano le minigonne svasate, gli specchietti retrovisori M in tinta nera e i cerchi in lega da 19" o da 20" con design M a razze doppie. Al posteriore si trova lo spoiler e un nuovo diffusore con i quattro terminali di scarico (quattro in tutto, due per coppia), del diametro di 80 mm.

L’abitacolo ha lo stile delle M

In abitacolo tutto fa riferimento al mondo M. Guidatore e passeggeri hanno davanti i loro occhi il quadro strumenti rivestito in Alcantara e intorno tantissime finiture in Dark Hexacube Aluminium. Il volante è in pelle, mentre nella plancia sono evidenti i BMW Curved Display. Di serie ci sono poi i sedili sportivi in Sensatec/Alcantara di colore nero con cuciture a contrasto blu, mentre il divano posteriore si può frazionare in un rapporto 40:20:40, regolabile in inclinazione e abbattibile, per favorire un volume di carico che ha una capacità minima di 540 litri ma può estendersi fino a 1.600 litri. Inoltre, non manca il climatizzatore automatico a due zone, il BMW Live Cockpit Plus con sistema di navigazione BMW Maps, l’apertura automatica del portellone posteriore, il sensore pioggia con controllo automatico dei fari e quattro porte USB-C e due da 12 volt. Non è tutto, perché senza andare a cercare tra gli optional, sulla X1 M BMW mette a disposizione, di serie, anche l’ultima versione del sistema di visualizzazione e controllo BMW iDrive con "QuickSelect" e il BMW Operating System 9.