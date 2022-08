Lʼultima Bugatti termica, la favolosa W16 Mistral a 16 cilindri

Si chiama W16 Mistral , ha un motore 16 cilindri 8.0 di cilindrata ed è una roadster che Bugatti presenta in questi giorni in California, nel corso della Monterey Car Week . Dopo di lei, rivisitata negli assetti societari, Bugatti passerà alle supercar elettriche.

Bugatti W16 Mistral

Ne saranno prodotte 99 unità

4 turbocompressori

sviluppa 1.578 CV di potenza!

490 km/h di velocità massima

La magnificaè stata infatti annunciata come lʼultima vettura del brand con motore endotermico.entro il prossimo biennio, destinate ai clienti più affezionati e disposti a sborsare minimo 5 milioni di euro per entrarne in possesso di una. Sovralimentato da, il W16 inventato nel 2005 da Volkswagen e destinato inizialmente alla Veyron e poi alla Chiron Super SportPer un motore a benzina, senza boost elettrici, siamo nel campo della fantascienza, e così sono anche le prestazioni,, un record pazzesco.

Le super performance incidono inevitabilmente sulla carrozzeria e il design della nuova open-top Bugatti. L’assenza del tetto ha imposto la

modifica della monoscocca in fibra di carbonio

terminale di scarico è in posizione centrale

, permettendo pure di separare le prese d’aria del motore (ora sopra le teste dei passeggeri) da quelle per il radiatore dell’olio rimaste invece ai lati. Varie le modifiche estetiche nella zona frontale, mentre dietro ile di forma squadrata. Grazie allʼuso della stampa in 3D sono poi stati realizzati molti materiali compositi avanzati in titanio e alluminio.

Pur con un design ultra modernista,

la W16 Mistral sʼispira alla leggendaria Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid del 1934

elefante danzante

Rembrandt Bugatt

Rimac

Nevera

, unʼauto allʼavanguardia per lʼepoca con i suoi doppi poggiatesta aerodinamici, che scorrono allʼindietro nella carrozzeria, e oggi esposta al Louwman Museum di Den Haag. La vediamo nellʼimmagine con la splendida livrea nera e gialla e il parabrezza curvo a forma di V a creare un effetto “visiera” dʼimpronta sportiva. Insomma, con un tale pedigree, lʼultima Bugatti esclusivamente termica è un capolavoro riservato a pochi, che sulla leva del cambio vedranno anche lʼeffigie dellʼ“”, celebre scultura dii (figlio di Ettore). Poi ci sarà la nuova vita del brand, oggi integrato nel gruppo(ricordate la?) e di cui Porsche detiene il 45 percento.