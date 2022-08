Rimac Nevera è realtà e Nico Rosberg è il primo cliente

Della Rimac Nevera si parla da anni. Gli ingegneri hanno sviluppato

18 prototipi

Oggi però Nevera è una realtà

Il primo cliente è Nico Rosberg

Mate Rimac

nel corso di questi 5 anni, svolgendo anche 45 crash test, perché la trazione elettrica è una tecnologia giovane e che si migliora in continuo, tanto che sono tre le generazioni di powertrain elettriche via via adottate., che lʼazienda croata produrrà in non più di 50 esemplari lʼanno, tutti costruiti a mano, ognuno richiede circa 5 settimane., lʼex campione di Formula 1 è andato a Zagabria nei giorni scorsi per ritirare personalmente lʼesemplare numero uno della Nevera dalle mani del patron

Il primo modello visto dal vivo però, realizzato in un color Verde Callisto di carrozzeria, è stato quello che ha debuttato allʼultimo

Festival della Velocità di Goodwood

rete di 25 dealer ufficiali

, in Inghilterra. Poi lʼattraversamento del ponte di Peljesac, 2.140 metri e più di mezzo miliardo di euro spesi per unʼopera di alta ingegneria. Partner in passato di Bugatti e Porsche, oggi Rimac è un gruppo che può contare su unanel mondo fra Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia. Si rivolgerà a clienti disposti a pagare almeno due milioni di euro, tasse escluse.

La propulsione della Nevera è affidata a 4 motori elettrici

potenza di 1.914 CV

autonomia di 460 chilometri

, che tutti insieme sviluppano la prorompente, permettendole di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 2 secondi! E da 0 a 160 km/h in 4,3 secondi, con unʼa batterie cariche. Insomma, una supercar che davvero fa gonfiare il petto ai croati, anche perché il gruppo Nevera produce in proprio molti dei componenti dellʼauto, dal sistema di batterie allʼinverter, dalla trasmissione allʼelettronica.