L'Arabia Saudita avanza anche nel settore automobilistico e sceglie Hyundai

Hyundai ha stretto una joint venture con il “Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita”, per creare una fabbrica nello Stato asiatico, dove verranno prodotti motori a combustione interna e veicoli elettrici.

The Public Investment Fund (PIF, ovvero il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita) e Hyundai Motor Company hanno firmato un accordo di joint venture per la creazione di un impianto di produzione di veicoli altamente automatizzato in Arabia Saudita.

La cifra e i ruoli L'investimento totale per il progetto è stimato in oltre 500 milioni di dollari e nel gioco dei ruoli, Hyundai ricoprirà anche quello di partner tecnologico strategico per sostenere lo sviluppo del nuovo impianto di produzione, fornendo assistenza sia tecnica che commerciale. La joint venture è stata annunciata in occasione del Saudi-Korean Business Forum e come obiettivo punta alla produzione di 50.000 veicoli all'anno, con motorizzazioni sia a combustione interna (ICE) che 100% elettriche (EV). L'inaugurazione dell'impianto è prevista per il 2024, mentre l'inizio della produzione è previsto per il 2026.

Ufficio stampa Hyundai

Il perchè della joint venture L'iniziativa pare sia stata fortemente caldeggiata da PIF con l'ambizione di iniziare a percorrere una strada che possa condurre l'Arabia Saudita a essere protagonista globale del settore automobilistico, guidando la trasformazione del settore e potenziando le capacità produttive, le infrastrutture e le catene di fornitura in Arabia Saudita e oltre. Tra i principali investimenti nel settore, PIF ha annunciato di recente il lancio di Tasaru, la National Automotive and Mobility Investment Company, dedicata alla localizzazione delle catene di fornitura e delle capacità produttive del settore automobilistico, e insieme alla Saudi Electricity Company ha annunciato la nascita di Electric Vehicle Infrastructure Company, che prevede l'installazione di oltre 5.000 punti di ricarica fast per EV in tutta l'Arabia Saudita entro il 2030. Il nuovo impianto di produzione creerà migliaia di posti di lavoro e consentirà il trasferimento di conoscenze e competenze, inoltre la localizzazione dei veicoli Hyundai accelererà lo sviluppo dell'ecosistema automobilistico e della mobilità dell'Arabia Saudita e attirerà ulteriori investimenti nel settore, con ricadute positive per l’economia in generale.

Ufficio stampa Hyundai

La parola dei protagonisti Yazeed A. Al-Humied, Deputy Governor e Head of MENA Investments di PIF, ha ritenuto: “la partnership con Hyundai un passaggio fondamentale per favorire e accelerare lo sviluppo dell'ecosistema automobilistico in Arabia Saudita, uno dei nostri 13 settori prioritari. Il nostro investimento nella produzione di veicoli con Hyundai si allinea strettamente con le nostre partecipazioni esistenti in Lucid e Ceer Motors, e amplifica l'ampiezza della catena del valore dell'automotive e della mobilità in Arabia Saudita”. Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company ha espresso così la soddisfazione per l'accordo raggiunto: “siamo entusiasti del potenziale di questa impresa che si pone l’obiettivo di raggiungere progressi significativi nella produzione di veicoli, promuovendo un futuro automobilistico sostenibile ed ecologico nella regione. I nostri sforzi congiunti creeranno opportunità di innovazione e di progresso ambientale”.