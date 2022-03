LʼAccademia Neve Lamborghini insegna la guida sul ghiaccio

Due giorni nella cornice più suggestiva delle Alpi, per seguire gli insegnamenti degli istruttori della Casa del Toro. Ci si è messi infatti al volante dei modelli Huracán e Urus con temperature prossime allo zero durante il giorno, che scendono poi a meno 10 gradi nel corso della notte. Condizioni ideali per imparare a destreggiarsi come si deve con una supercar o un Super Suv, anche sulle “piste nere” inserite nel programma dellʼAccademia Neve Lamborghini. Unʼoccasione anche per ritrovarsi, dopo le due ultime stagioni invernali saltate a causa dellʼemergenza sanitaria.

Il programma di esercizi elaborato dal team Lamborghini Squadra Corse punta, per ciascun partecipante, al miglioramento del proprio potenziale di guida. I modelli Huracán EVO e Urus sono dotati non soltanto di quattro ruote motrici, ma anche delle ruote posteriori sterzanti, che consentono di eseguire con la massima precisione gli inserimenti in curva, anche su tracciati ghiacciati e quindi i più difficili da affrontare. Con loro anche la Huracan a trazione posteriore, e guidarla sulla neve è davvero un esercizio di alta scuola.