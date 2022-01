Lamborghini Urus festeggia 4 anni di primati ed espansione

Un dato per tagliare la testa al “toro”, e parlando di Lamborghini il Toro ci sta tutto… Il super Suv Urus ha festeggiato i 4 anni di vita (fu lanciato nel dicembre 2017), oggi è il modello più venduto al mondo del brand e ha toccato le 16.000 immatricolazioni in 4 anni. Infine, lʼ85% dei clienti che lʼhanno acquistato è alla sua prima Lamborghini .

Il progetto Urus è stato dunque quello che ha permesso il grande balzo industriale allʼazienda di SantʼAgata Bolognese. Dopo le supersportive Aventador e Huracán, le “lambo” più vere per design e performance, Urus ha permesso di ampliare lʼofferta nel segmento del super luxury, creando un nuovo riferimento in termini di potenza, prestazioni, dinamica di guida e fruibilità. È grazie a Urus che vendite, fatturato e redditività hanno raggiunto livelli senza precedenti nella storia del marchio. Il fatturato è passato da 1,01 miliardi di euro nel 2017 a 1,81 miliardi nel 2019 (1,61 miliardi nellʼanno pandemico 2020).

Nel quadriennio le vendite Lamborghini a livello mondiale sono raddoppiate, raggiungendo le 8.205 unità nel 2019. Per far fronte al progetto Urus, Lamborghini ha raddoppiato lʼestensione del sito produttivo di Sant’Agata Bolognese, passato da 80.000 a 160.000 metri quadrati. Sono stati creati un nuovo stabilimento, una nuova palazzina uffici, un nuovo magazzino logistico, lʼimpianto di verniciatura nuova (Urus è disponibile in 16 tinte più infinite personalizzazioni), una pista prova e anche un energy hub. In 4 anni sono state assunte oltre 700 persone a tempo indeterminato.

Il super Suv Urus, inarrestabile in montagna come sul ghiaccio (si veda le performance sul lago Bajkal), monta un possente motore V8 biturbo 4.0, che sviluppa 650 CV di potenza e 850 Nm di coppia, così da accelerare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. Per un veicolo della stazza di Urus, pur sempre un Suv, uno scatto insuperabile, doppiato dallʼaltro dato della velocità massima, che raggiunge i 305 km orari. Le modalità di marcia di Urus sono 6: Strada, Sport, Corsa, Sabbia, Terra e Neve, cui si aggiunge la settima EGO, che permette di personalizzare la configurazione secondo i desiderata del pilota.