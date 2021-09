Kymco rinnova la gamma People S e lancia la versione 200i ABS

Kymco People S, arriva la cilindrata 200 Ufficio stampa 1 di 32 Ufficio stampa 2 di 32 Ufficio stampa 3 di 32 Ufficio stampa 4 di 32 Ufficio stampa 5 di 32 Ufficio stampa 6 di 32 Ufficio stampa 7 di 32 Ufficio stampa 8 di 32 Ufficio stampa 9 di 32 Ufficio stampa 10 di 32 Ufficio stampa 11 di 32 Ufficio stampa 12 di 32 Ufficio stampa 13 di 32 Ufficio stampa 14 di 32 Ufficio stampa 15 di 32 Ufficio stampa 16 di 32 Ufficio stampa 17 di 32 Ufficio stampa 18 di 32 Ufficio stampa 19 di 32 Ufficio stampa 20 di 32 Ufficio stampa 21 di 32 Ufficio stampa 22 di 32 Ufficio stampa 23 di 32 Ufficio stampa 24 di 32 Ufficio stampa 25 di 32 Ufficio stampa 26 di 32 Ufficio stampa 27 di 32 Ufficio stampa 28 di 32 Ufficio stampa 29 di 32 Ufficio stampa 30 di 32 Ufficio stampa 31 di 32 Ufficio stampa 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

I nuovi People S propongono il faro anteriore full LED completamente rinnovato e con maggior efficienza luminosa. Cambiano anche alcuni dettagli stilistici, tra i quali la sella in pelle tutta nera e gli sticker che denominano il modello, adesso dark crome. Alta da terra soltanto 78 cm, la sella doppia è molto comoda ed ergonomica sia per il pilota che per il passeggero. Non manca lo spazioso bauletto da 33 litri, in tinta con la carrozzeria, come pure il parabrezza, il paramani e la doppia presa USB presente sia nel copri-manubrio che nell’ampio vano sottosella. Nel retroscudo cʼè poi un vano portaoggetti e un utile gancio di fissaggio per le borse.

Kymco ha annunciato che sarà presente alla 78° edizione di Eicma, in programma a novembre a Milano, e nel frattempo propone il People S a partire dai 2.590 euro della versione 50i, franco concessionario incluso, mentre la versione 125i ABS costa 2.990 euro. Questʼultima si guida tanto con la patente A1 per motocicli quanto con la patente B automobilistica. Il nuovo People S 200i ABS necessita invece di patente A2 e prende il posto del 150, aggiungendo un pizzico di brio in più (15 CV) e lʼABS di serie. È disponibile al prezzo di listino di 3.090 euro.