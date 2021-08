Koelliker importerà 5 brand di veicoli elettrici in Italia

Aiways, Seres e Weltmeister Ufficio stampa 1 di 47 Ufficio stampa 2 di 47 Ufficio stampa 3 di 47 Ufficio stampa 4 di 47 Ufficio stampa 5 di 47 Ufficio stampa 6 di 47 Ufficio stampa 7 di 47 Ufficio stampa 8 di 47 Ufficio stampa 9 di 47 Ufficio stampa 10 di 47 Ufficio stampa 11 di 47 Ufficio stampa 12 di 47 Ufficio stampa 13 di 47 Ufficio stampa 14 di 47 Ufficio stampa 15 di 47 Ufficio stampa 16 di 47 Ufficio stampa 17 di 47 Ufficio stampa 18 di 47 Ufficio stampa 19 di 47 Ufficio stampa 20 di 47 Ufficio stampa 21 di 47 Ufficio stampa 22 di 47 Ufficio stampa 23 di 47 Ufficio stampa 24 di 47 Ufficio stampa 25 di 47 Ufficio stampa 26 di 47 Ufficio stampa 27 di 47 Ufficio stampa 28 di 47 Ufficio stampa 29 di 47 Ufficio stampa 30 di 47 Ufficio stampa 31 di 47 Ufficio stampa 32 di 47 Ufficio stampa 33 di 47 Ufficio stampa 34 di 47 Ufficio stampa 35 di 47 Ufficio stampa 36 di 47 Ufficio stampa 37 di 47 Ufficio stampa 38 di 47 Ufficio stampa 39 di 47 Ufficio stampa 40 di 47 Ufficio stampa 41 di 47 Ufficio stampa 42 di 47 Ufficio stampa 43 di 47 Ufficio stampa 44 di 47 Ufficio stampa 45 di 47 Ufficio stampa 46 di 47 Ufficio stampa 47 di 47 leggi dopo slideshow ingrandisci

Veicoli di tutti i generi, come lʼauto sportiva Karma ‒ che Tgcom vi ha già presentato ‒ e i modelli commerciali del marchio Maxus, passando per le innovative ma ancora sconosciute vetture dei brand Aiways, Seres e Weltmeister. Si tratta di modelli nativi elettrici di produzione asiatica (perlopiù cinese), capaci di soddisfare ogni esigenza: crossover, SUV, supercar e pure veicoli commerciali. Partner di Koelliker in questʼavventura sono nomi del calibro di Enel X, Microsoft e Santander Consumer Bank, rispettivamente per le tecnologie di ricarica, la transizione digitale e le soluzioni di finanziamento.

SERES debutta in Italia con due modelli: Seres 3 e Seres 5, due Suv rispettivamente di segmento C e D. Il primo ha una batteria da 53,6 kWh e offre una carica rapida (dal 20 allʼ80%) a corrente alternata DC fino a 50 kW in soli 30 minuti. L’autonomia di marcia è di oltre 300 km. Seres 3 è commercializzato in un unico allestimento Premium e con incluso un pacchetto di bordo proposto in collaborazione con LoJack e 5 anni/100.000 km di garanzia sul veicolo, 7 anni o 120.000 km sul pacco batteria.

Seres 5 è equipaggiato con un motore elettrico sviluppato da Huawei, con una batteria da 90 kWh e un motore 1.5 turbo benzina che funge da generatore. Accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e la velocità è limitata elettronicamente a 250 orari. È disponibile a trazione posteriore o integrale, per potenze che vanno da 347 a 694 CV, questʼultima riferita alla versione 4x4 con coppia massima di 1040 Nm. Lʼautonomia di marcia di Seres 5 supera i 500 chilometri. Il Suv è dotato di schermo da 10,25 pollici, Dashcam, telecamera a 360° e interni in pelle con tetto panoramico.

WELTMEISTER sbarcherà in Italia con il modello W5, un generoso C-SUV proposto con due pacchi batteria da 52 e 66 kWh, che permettono di percorrere fino a 450 chilometri. Tre i livelli dʼallestimento per questo Suv ricaricabile a corrente continua in 35 minuti e predisposto anche per la ricarica V2G (vehicle-to-grid). La strumentazione è interamente digitale e la connessione a Internet via Apple CarPlay e Android Auto comprende, tra l’altro, un display da 15,6 pollici con elevate personalizzazioni.