KGen, la sfida di Koelliker parte dalla Karma GT

La transizione energetica prevede passaggi, trasformazioni e sfide che porteranno nel panorama industriale anche nuove aziende e nuovi brand. Vale anche per lʼautomobile, tutti i Big del settore temono la “ sindrome Nokia ”, che da dominatore dei telefonini fu scalzata dal mercato in pochi anni. Consapevole di queste tendenze, Koelliker ‒ gruppo storico che ha distribuito in Italia tanti marchi, inclusi Hyundai e Mitsubishi ‒ ha lanciato la sua sfida e lʼha chiamata KGen . Importerà brand nuovi di produttori (perlopiù asiatici) di veicoli elettrici.

Una mezza dozzina di marchi per una gamma articolata, che comprende gli immancabili Suv ma anche veicoli professionali. Nel novero della strategia KGen by Koelliker, però, cʼè anche Karma, azienda californiana nata nel 2015 dalle ceneri di Fisker Automotive. Partner di Koelliker sono Enel X, Microsoft e Santander Consumer Bank. Il modello di punta per lʼEuropa è la Karma GT, splendida coupé a trazione elettrica disegnata da Pininfarina e in lizza per il Compasso d’Oro nella categoria Design della Mobilità. La supercar elettrica promette la ricarica delle batterie in circa 4 ore con cavo standard, mentre con un caricabatterie rapido in CC da 45 kW bastano 34 minuti per ottenere il 90% di carica.

La gamma Karma GS-6 è disponibile in versione Range Extender con una batteria da 28 kWh e un motore 1.5 BMW da 228 CV che funge solo da generatore. Con una ricarica piena riesce a fare fino a 575 km, di cui 125 in puro elettrico. Verso la fine del 2021 sarà lanciata inoltre una versione Full EV con batterie da oltre 100 kWh che consentirà un’autonomia di 400 e passa chilometri, con prestazioni degne di una supercar. A trazione posteriore e con due motori elettrici, sviluppa 536 CV e 746 Nm di coppia, così da staccare uno sprint sullo 0-100 in 3,9 secondi e raggiungere la velocità massima di 210 km orari.

Sono tre i livelli di allestimento della gamma Karma GS-6: Standard, Luxury e Sport. Lʼauto dispone inoltre di sistemi di assistenza di guida (Adas) di livello 2, dellʼacceleratore “One Pedal” per frenare sollevando il piede dallʼacceleratore stesso, nonché del Launch Control per rendere ancora più brucianti le prestazioni allo scatto. In Usa la vettura costa 85 mila dollari, lʼEuropa è tendenzialmente più cara e quindi bisognerà attendersi listini maggiori.

Nello speciale motori anche la Karma GS-6