Kimera EVO37, la Martini 7 ricorda le vittorie nei rally

La guardi e ti batte il cuore

Talmente bella che immaginare di guidarla mette pensiero, vorresti quasi tenerla in mostra, come un’auto da collezione, sempre lucida e splendente. La moderna 037 di Kimera Automobili ha una livrea rinomata e un pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio, con splitter, minigonne ed estrattori “nolder” sulla griglia anteriore. Le prese d’aria sono “ovunque”, si trovano anche sulle fiancate e sul lunotto, utili per far respirare il motore. La Martini 7 ha cerchi ridisegnati che traggono ispirazione da quelli della Delta Evoluzione, internamente invece si ritrova un uso massiccio di fibra di carbonio e Alcantara azzurra traforata, con cuciture rosse e coi sedili che richiamano nelle forme quelli dell’S4.