Kawasaki Z e Ninja E-1: pronte anche per l'Europa?

L’occasione ci ha regalato qualche dato tecnico in più. La domanda è: arriveranno davvero anche in Europa?

Il mondo elettrificato di Kawasaki L'azienda giapponese sta lavorando da tempo alla gamma elettrificata che ridefinisce il listino futuro di Kawasaki, grazie alla presenza di moto ibride, a idrogeno ed elettriche. Nella passata edizione di EICMA, proprio le zero emissioni avevano fatto parlare gli addetti ai lavori ma senza troppo clamore. Nelle ultime ore però, il sito Motorcycle.com ha fatto sapere che le Z E-1 e Ninja E-1 sono sbarcate con i primissimi esemplari immatricolati in terra australiana e l’accaduto è stato per noi momento di delizia, perché abbiamo potuto scoprire qualche dato tecnico in più di queste due “misteriose” elettriche nipponiche.

Le nuove informazioni Guardando le immagini delle unità arrivate in Australia, ci si rende conto che esteticamente le Z e le Ninja elettriche sono uguali a quelle già viste a EICMA 2022. Compatte nelle dimensioni, secondo quanto riportato nei documenti di omologazione australiana, hanno una potenza di 12,1 CV, in linea con i valori di un 125 termico, e un passo di 1.370 mm, lo stesso delle versioni da 400 cc, mentre ruote e freni sembrano gli stessi dei modelli da 300 cc. I dati di peso riportati per Z E-1 e Ninja E-1 appaiono bassi, rispettivamente di 135 kg per la prima e di 140 kg per la seconda, ma è facile pensare che sono dati che non considerano il peso aggiuntivo dei pacchi batteria. A tal proposito, il sito americano già citato, ipotizza che saranno due i pacchi batterie, per 3 kWh di capacità complessiva, del peso di 12 kg ciascuno.

Ufficio stampa Kawasaki