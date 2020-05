Jeep Compass, il nuovo Suv “made in Italy”

Jeep Compass è dʼaltronde un vero “world Suv”, prodotto in Brasile e Messico, in Cina e India, ma non in Europa. Almeno finora, perché adesso sarà lo stabilimento SATA di Melfi a servire i mercati europei del modello. Il background è consolidato, qui escono già la Fiat 500X e Jeep Renegade, e il nuovo Compass potrà beneficiare delle sinergie con i due modelli. Con non poche novità, come il nuovo motore turbo benzina da 1,3 litri che eroga due livelli di potenza: 130 e 150 CV. Un motore brillante e che sa ottimizzare anche i consumi e le emissioni di CO2, il 130 CV è abbinato al cambio manuale a 6 marce, il 150 CV al cambio automatico a doppia frizione.

Lʼefficienza si deve anche al filtro antiparticolato per motori a benzina, che permette al 1.3 turbo di rispettare la normativa Euro 6d Final sulle emissioni. Inoltre è la prima volta che il cambio automatico è disponibile su Jeep Compass insieme alla trazione anteriore, una scelta chiaramente improntata a favore della clientela europea. Altra novità, la presenza della modalità di guida Sport su una Jeep a trazione anteriore e cambio automatico a doppia frizione.

Gli amanti del diesel avranno a disposizione il classico 1.6 MultiJet II da 120 CV e 320 Nm di coppia, cui è abbinato il cambio manuale e la tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction), sempre a trazione anteriore. Per lʼestate è invece previsto il debutto delle versioni ibride plug-in 4xe, il cui motore termico di riferimento è sempre il 1.3 turbo benzina, ma lʼerogazione totale di potenza sale a 190 o 240 CV, entrambe esclusivamente a trazione integrale.

In arrivo nelle concessionarie da giugno, nuovo Jeep Compass è più ricco negli equipaggiamenti. Offre i nuovi Uconnect Services per la connettività di bordo, con sistemi dʼinfotainment da 7 e da 8,4 pollici. Quattro gli allestimenti – Longitude, Night Eagle, Limited e S ‒ e prezzi che partono da 28.750 Euro. Con lʼofferta finanziaria Jeep Excellence by FCA Bank, è possibile mettersi al volante del Suv con anticipo zero, interessi zero e zero rate nel 2020, iniziando a pagare da gennaio 2021 la rata mensile di 369 euro, e la polizza “furto/incendio” è inclusa.