Jeep Compass 4xe: lo studio del design

L'interno di Nuova Compass 4xe è stato reinventato per soddisfare soprattutto le esigenze specifiche degli appassionati di outdoor. I materiali sono stati accuratamente selezionati per massimizzare la resistenza e la praticità; il tessuto del sedile è rivestito in poliuretano, soluzione che lo rende due volte più resistente del panno convenzionale e molto più facile da pulire. Gli schienali dei sedili posteriori sono dotati di una superficie antigraffio, una scelta funzionale particolarmente adatta per i proprietari di animali domestici o per coloro che trasportano spesso l'attrezzatura, e sono dotati di funzioni di stivaggio aggiuntive per una maggiore utilità. La protezione del pavimento è rinforzata da tappetini in gomma che forniscono una efficace protezione da fango, ghiaia, acqua e detriti. Gli spazi poi sono espressione di una combinazione di colori interni marrone chiaro, scelta appositamente per la sua capacità di nascondere meglio lo sporco, mantenendo un aspetto più pulito anche in condizioni difficili. Infine, a differenziare ulteriormente questo modello sono gli accenti di colore rosso degli interni, che sostituiscono gli elementi argentati presenti nella versione standard, rafforzando la forte personalità dell'allestimento 4xe.