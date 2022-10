Jeep Avenger, il primo Suv 100% elettrico del brand pronto per la strada

Fa il suo debutto oggi al Salone dellʼAuto di Parigi e queste sono le prime immagini, in un colore Giallo con tetto “Vulcano” che caratterizza la First Edition, in prevendita online fino al 30 novembre.

Jeep Avenger è il primo veicolo a trazione Full Electric del brand americano del gruppo Stellantis.

È lungo 4,08 metri

bagagliaio da 380 litri

motore elettrico da 400 volt e 115 kilowatt

batteria da 54 kWh

(16 cm meno di Renegade) e si posiziona nellʼambitissimo segmento europeo dei B-Suv, dove con unsi pone allʼapice di categoria. È fornito di un nuovo powertrain che combina il(156 CV) con la nuova, assicurando unʼautonomia di 400 chilometri nel ciclo misto WLTP e di ben 550 chilometri nel ciclo urbano. Scattante come ogni auto elettrica che si rispetti, Avenger eroga 260 Nm di coppia massima.

Il nuovo B-Suv elettrico Jeep è dotato di serie dei sistemi

Selec-Terrain e Hill Descent Control

6 modalità di marcia: Normal, Eco, Sport, Snow, Mud e Sand

Adaptive Cruise Control

Traffic Jam Assist

Traffic Sign Recognition

, dotazioni in linea con lʼimmagine offroad del brand. Il Selec-Terrain offre ben. Lʼassetto alto, 20 cm lʼaltezza dal suolo, promette angoli di attacco incredibili per una vettura 100% elettrica, nellʼordine dei 20°, anche per affrontare le rampa, e angoli di uscita di 32°. Tra le altre dotazioni, lʼ, ile il, che legge e interpreta i segnali stradali, oltre alla frenata automatica dʼemergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti.

Utilizzando un

cavo Mode 4 da 100 kW in corrente continua

collegato al punto di ricarica pubblica veloce, sono sufficienti tre minuti di ricarica per percorrere 30 km. In 24 minuti le batterie passano dal 20 allʼ80%. Abitacolo spazioso e moderno, con touchscreen centrale da 10,25 pollici e ampia connettività, per un veicolo che anticipa lʼoffensiva di prodotto a emissioni zero del brand, che nel 2030 intende vendere soltanto modelli al 100% elettrici in Europa.

Leggi Anche Jeep 4xe Day, la leggenda dei fuoristrada si fa elettrica

Jeep Avenger 1st Edition

di serie lʼinfotainment Uconnect 10 con display da 10,25”, plancia completamente digitale da 10,25”

Prenotazioni al sito jeep-official.it

‒ Con la presentazione al Mondial de Paris, Jeep lancia la prima edizione super accessoriata del suo inedito B-Suv elettrico. Spicca la livrea bicolore con il tetto “Volcano” o la livrea tutta Volcano, arricchita con i cerchi in lega da 18 pollici, le luci full LED anteriori e posteriori, i vetri oscurati. Inserti gialli anche allʼinterno per i sedili neri riscaldati e, Apple CarPlay/Android Auto e tappetino di ricarica wireless per smartphone, fino al clima automatico, gli abbaglianti automatici e la spia dellʼangolo cieco. Di serie su questa versione di lancio anche i sensori di parcheggio a 360° con telecamera posteriore e visione dallʼalto (drone) e il cavo Mode 3 per le stazioni di ricarica pubblica.. Dal 18 al 23 ottobre i concessionari Jeep italiani animeranno poi le piazze italiane con la “4xe Week”.