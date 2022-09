Jeep 4xe Day, la leggenda dei fuoristrada si fa elettrica

Unʼaccelerazione che sʼinserisce allʼinterno del piano strategico “

” di, che per Jeep prevede investimenti per oltre 30 miliardi di euro fino al 2025 per la transizione elettrica e lo sviluppo di software. In Nord America, dove Wrangler 4xe è il veicolo plug-in hybrid (Phev) più venduto, cʼè la maggior quantità novità attese: il grande Suv, lʼancor più ciclopico Grand Wagoneer e il. Ancora senza nome invece il primo modello Bev Chrysler, atteso per il 2025, mentre un notevole successo lo sta riscuotendoa trazione ibrida plug-in.

Non va però dimenticato che nel gruppo Stellantis ci sono altri brand americani, anchʼessi pronti alla rivoluzione in atto. Saranno elettrici il pick-up

Ram Revolution EV

Dodge Charger SRT Concept

e la sportiva. Questʼultima incarna il futuro delle “muscle car” a stelle e strisce, mantenendone intatto il look ma svoltando verso la mobilità a emissioni zero. Alimentata dal nuovo sistema di propulsione 800V Banshee, Dodge Charger Daytona SRT si caratterizza per tre soluzioni rivoluzionarie: lʼala aerodinamica anteriore R-Wing, lo scarico a camera Fratzonic e la trasmissione a più velocità con il cambio elettromeccanico eRupt.

Jeep Avenger

Più piccolo di Renegade, perfetto per contendersi il segmento più dinamico in Europa, quello dei B-Suv

‒ In Europa il primo modello dellʼoffensiva di prodotto Jeep si chiama Avenger. Si tratta di un Suv compatto a trazione full-electric, come dimensioni e stilysh prettamente europei, anche se il brand lo commercializzerà poi in altri mercati (come Giappone e Corea). Jeep promette un’autonomia a emissioni zero di 400 chilometri con una singola ricarica., Avenger sarà prodotto nell’impianto di Tychy, in Polonia, sede di varie produzioni Fiat e Lancia. Lʼesordio ufficiale di Jeep Avenger è previsto il prossimo 17 ottobre al Salone di Parigi.