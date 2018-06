Jaguar XJ50, il fascino della berlina britannica

Esteticamente si caratterizza per la griglia frontale nera e i badge esclusivi nelle prese d’aria laterali, per i paraurti modellati dalla versione Autobiography e i nuovi cerchi Venom da 20 pollici. Ampia la disponibilità di tinte per la carrozzeria, tra cui Fuji White, Santorini Black, Loire Blue e Rosello Red. Ma unʼammiraglia Jaguar stupisce soprattutto per lʼeleganza degli interni, e qui si trovano sedili trapuntati con trama a rombi, con il logo Jaguar in rilievo nei poggiatesta e il logo XJ50 nel bracciolo centrale. E poi ci sono i battitacco illuminati, la pedaliera in metallo lucido e le levette del cambio anodizzate. La Jaguar XJ50 è disponibile in Italia nella versione standard, ma in alcuni mercati cʼè anche quella a passo lungo. Ordinabile già adesso, costa a partire da 99.130 euro.