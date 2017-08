Jaguar XJ, in arrivo il Modello 2018

Questʼultima, la Jaguar XJR575, è la versione ad alte prestazioni della grande berlina inglese. Nel nome sta lʼincremento di potenza del motore V8 turbo benzina di cilindrata 5.0, da 550 a 575 CV, e con favolosi 700 Nm di coppia che le consentono di raggiungere i 100 km/h da ferma in soli 4,4 secondi e di staccare una velocità di punta di 300 km/h. Impressionante per una berlina di oltre 5 metri di lunghezza, che viene proposta con esclusivi cerchi in lega da 18 pollici e due speciali colorazioni in aggiunta a quella della rinnovata gamma XJ. Allʼinterno la versione XJR575 dispone di Wi-Fi 4G e del sistema d’infotainment Touch Pro, per permettere agli occupanti di connettere fino a 8 dispositivi durante il viaggio.