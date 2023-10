Jaguar Land Rover: ecco perchè ha investito nel Future Energy Lab

Numeri e caratteristiche La nuova struttura ha un'espansione di 30.000 metri quadrati ed è situata presso il Whitley Engineering Centre di Jaguar Land Rover a Coventry. Al suo interno, 40 milioni di sterline tradotte in innovazioni tecnologiche consentiranno il test rapido dei veicoli elettrici, compresi i banchi di prova elettrici, la produzione di unità di trazione elettrica (EDU) e le celle di prova dei sistemi di veicoli elettrici. La struttura include una serie di camere per condizioni climatiche estreme, in grado di simulare le condizioni più difficili, da -40° C fino a 55° C.

Ufficio stampa Jaguar Land Rover

Perchè è importante il Future Energy Lab? La struttura rientra nel piano di investimento da 15 miliardi di sterline che Jaguar Land Rover ha stanziato per l'elettrificazione dei suoi marchi modern luxury nei prossimi cinque anni, periodo in cui aumenterà le sue capacità di test e sviluppo. Ciò consentirà all'azienda di ridurre la necessità di movimentare i veicoli stessi in varie strutture di test durante il processo di sviluppo. Viene da sè che, aumentando la capacità di testare i veicoli elettrici in loco, Jaguar Land Rover ridurrà al minimo il costo e le emissioni associate all'invio in tutto il mondo di flotte di prototipi per le valutazioni dei test. Più di 200 ingegneri EV stanno già lavorando presso la struttura e verranno creati altri 150 ruoli, fenomeno che regalerà un significativo impulso occupazionale all'economia locale. Non è tutto, perchè il costruttore britannico sta pianificando un ulteriore investimento di 22 milioni di sterline per il prossimo anno, mentre continua ad aggiornare il sito di Coventry.

