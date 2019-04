Incetta di premi 28 aprile 2019 08:10 Jaguar I-Pace è Auto dellʼAnno sia in Europa che Nord America Dal Salone di New York nuovo premio al Suv elettrico

Avevamo lasciato la Jaguar I-Pace col titolo di “Car of the Year 2019” al Salone di Ginevra di marzo e la ritroviamo in questi giorni al New York Auto Show, dove si è conquistata lo scettro di “World Car of the Year” anche per il Nord America. Le due sponde dellʼAtlantico unite per premiare il crossover britannico, prima vettura interamente elettrica di Jaguar.

Ma andiamola a scoprire questa I-Pace che fa incetta di premi e che, purtroppo, in Italia si vede pochissimo. Jaguar la produce su un pianale creato apposta per i veicoli elettrici, ha la trazione integrale, un cambio elettronico e motori che sviluppano una potenza di 400 CV, per una coppia massima di 696 Nm. Lo scatto da 0 a 100 km/h si compie in appena 4,8 secondi. Un bel crossover, per stile e dinamicità, ma anche per efficienza: grazie al caricatore rapido a corrente continua da 100 kW, infatti, le batterie si ricaricano in 40 minuti allʼ80%, ma già dopo i primi 15 minuti è possibile percorrere 100 chilometri.

La marcia in modalità esclusivamente elettrica diventa quindi sempre più fruibile. Se ci sono stazioni per la ricarica e colonnine diffuse, per questi veicoli non ci saranno più limiti. La possente batteria di Jaguar I-Pace, da 90 kWh agli ioni di litio, assicura unʼautonomia di marcia fino a 480 km, con la soddisfazione di avere scaricato nellʼambiente… zero emissioni inquinanti. In Italia il Suv elettrico Jaguar costa da 79.790 euro e la garanzia sulla batteria copre 8 anni.