Jaguar guarda già al 2021 con la Nuova XF

Partiamo dagli esterni della nuova Jaguar XF, che svelano un paraurti anteriore rinnovato e con prese dʼaria più grandi e ricollocate più in basso, a esaltare lʼampiezza visiva della griglia frontale. Di nuovo disegno anche i fari Full LED, quadrupli e super sottili, con le luci diurne che seguono il motivo a “Double J”. Grazie alla funzionalità Adaptive Driving Beam, il fascio di luce si adatta automaticamente alle condizioni del traffico, così da ottimizzare sempre la visibilità per il guidatore senza abbagliare gli altri utenti della strada.

Jaguar ha poi reinterpretato da capo a piedi gli interni, e non solo per i nuovi raffinati materiali dei rivestimenti e delle sellerie, ma anche per le dotazioni hi-tech di bordo. Il nuovo touch screen in HD ha diametro di 11,4 pollici e lo schermo ricurvo montato centralmente, per favorire la visuale da parte del guidatore. Schermo che è stato perfettamente integrato in un elegante alloggiamento in lega di magnesio e col quale è gestibile il nuovo sistema dʼinfotainment dual-sim Pivi Pro. La connettività è totale e la funzione “Software-Over-The-Air” assicura lʼaggiornamento costante da remoto dei sistemi di bordo.

Uno sguardo alle motorizzazioni, perché ci sono sì due potenti 4 cilindri 2.0 turbo benzina, da 250 e 300 CV, ma cʼè anche la novità di un diesel MHEV. Significa che il 4 cilindri diesel 2.0 è stato abbinato a un motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48 V, così da sviluppare fino a 204 CV (24 più del vecchio 2.0 diesel), ma aumentando lʼefficienza: le emissioni di CO2 scendono fino a 115 g/km e i consumi medi di gasolio fino a 4,9 litri/100 km. Tutti i motori sono abbinati al cambio automatico a 8 rapporti e cʼè sempre lʼopzione per la trazione integrale.

Tra le “perle” della nuova Jaguar XF sono da citare il sistema di riduzione della rumorosità interna (Active Road Noise Cancellation), il sistema di ionizzazione dellʼabitacolo, capace di filtrare le polveri sottili PM 2.5 e gli allergeni, e la Surround Camera 3D Jaguar di ultima generazione, che riprende a 360 gradi la vettura per facilitare le manovre di parcheggio e retromarcia. Una dotazione offerta di serie dalla Casa britannica.