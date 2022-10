Jaguar festeggia i 75 anni dalla prima coupé con F-Type 75 e F-Type R75

Era il 1948 quando Jaguar svelò al mondo la XK120

colorazione metallizzata Giola Green

fari a LED ultrasottili con tecnologia Pixel

, prima coupé con lʼeffigie del giaguaro, che fu presentata come la vettura di serie più veloce del mondo. Più che il primato di velocità, fu però la sua bellezza e lʼesclusività a farne una leggenda per decenni. Lʼattuale F-Type non può certo esser da meno e le due versioni speciali celebrative rafforzano quellʼimpronta tipica di Jaguar, che si coglie in dettagli come l’esclusiva, i cerchi in lega da 20 pollici che accolgono pneumatici Pirelli P Zero sviluppati ad hoc e i

Gli interni non sono meno entusiasmanti.

Lʼabitacolo è due posti, ma Jaguar preferisce definirla unʼauto con posti 1+1

Interactive Driver Display da 12,3 pollici

, per esaltare il concept rivolto al guidatore piuttosto che al passeggero accanto, come se la F-Type fosse una monoposto da corsa, coupé o cabrio che sia. La tecnologia non manca però, anzi lʼconsente unʼampia fruizione di funzioni connesse e digitali. Di serie su queste serie speciali si sono i sedili sportivi con sagoma alleggerita (due tipi, secondo lʼedizione) e rivestimenti in pelle Windsor.

Le nuove

Jaguar F-Type 75 e F-Type R75

4 cilindri 2.0 da 300 CV

R75 lʼ8 cilindri a V di 5 litri con potenze di 450 CV e 575 CV

prezzi da 108.900 a 139.400 euro

si annunciano emozionanti e adrenaliniche. La prima monta une la. Questʼultima sviluppa 700 Nm di coppia massima e da 0 a 100 km/h impiega unʼinezia: 3,7 secondi! Ha la trazione integrale, mentre sulla 450 CV si po’ optare per le due o le quattro ruote motrici, e lo 0-100 si compie in 4,6 secondi. Per tutte le versioni il cambio è lʼautomatico Quickshift a 8 rapporti. La Casa di Coventry annuncia che è già possibile ordinarle sul sito jaguar.it,, per consegne da gennaio 2023.