Jaguar F-Type ZP Edition: 150 unità per la fine di un'epoca d'oro

La F-Type ZP Edition è disponibile in due varianti di colore che richiamano il ricordo delle vincenti E-type "Project ZP", che vennero presentate poco dopo il lancio del modello nel 1961. Si tratta della tinta Oulton Blue Gloss con interni in pelle bicromatica Mars Red ed Ebony e della vernice Crystal Grey Gloss con interni in pelle bicromatica Navy Blue ed Ebony. Entrambi i modelli hanno i classici tondi in stile racing sulle portiere dipinti a mano in Porcelain White Gloss e i bordi delle griglie sempre in Porcelain White Gloss. Questi colori tra l'altro corrispondono alle due vernici appositamente create per "vestire" sette coppie di vetture E-type Project ZP Collection annunciate da Jaguar Classic all'inizio di quest'anno.

Elementi unici della ZP Edition e alcune curiosità

Gli interni mettono in risalto scanalature orizzontali dei sedili e ogni esemplare riporta una placca celebrativa SV Bespoke: "One of 150". Tornando a guardarla da fuori, la ZP Edition si riconosce per gli elementi in Gloss Black, oltre alle pinze dei freni Gloss Black che si uniscono agli esclusivi dettagli del marchio F-Type ZP Edition presenti sui parafanghi, sui cerchi in lega forgiati da 20" con finitura Diamond Turned Gloss Black, sulle piastre del battitacco e sul cruscotto. Ricordiamo che la Jaguar F-Type ha vinto il World Car Design of the Year 2013 e il suo propulsore V8 è sempre stato uno dei riferimenti per la categoria, tanto che la nota sonora dello scarico è stata perfino archiviata in alcune istituzioni come la British Library.