Jaguar F-Pace, dallʼibrido alla “cattiveria” della SVR

Il design appare adesso più incisivo, merito del nuovo cofano scolpito e rifinito meglio nelle chiusure, ma anche per la griglia più ampia e con dettagli “a diamante” che sʼispirano allo storico logo Jaguar. Di nuovo disegno sono anche il paraurti anteriore con le prese d’aria ridisegnate e i fari quadrupli super sottili, interamente a LED e con luci diurne a “Double J”, adattive al raggio di curva e a intensità variabile secondo le condizioni di marcia. Gli indicatori di direzione dinamici sono poi il dettaglio di qualità di specifici pacchetti estetici. Nella parte posteriore sono nuove le luci assottigliate (che citano la Jaguar elettrica I-Pace), il design del paraurti e del portellone.

Totalmente rinnovati si presentano gli interni della F-Pace, improntati a un nuovo livello di lusso e con una miglior connettività dellʼabitacolo. Le sedute sono imbottite meglio e ci sono nuove funzioni massaggio per gli schienali. Il design del cockpit è più dinamico e si estende fino al quadro strumenti, incorporando un caricatore wireless opzionale e un ampio vano portaoggetti. Bello il touchscreen da 11,4 pollici in HD e con vetratura curva, integrato in un elegante alloggiamento in lega di magnesio e con il quale si gestisce il sistema di infotainment Pivi Pro. Di pregio infine la retinatura degli speaker incisa a laser e il selettore rotativo del Jaguar Drive Control.

Veniamo ora alle motorizzazioni del grande Suv britannico. Potenti 4 e 6 cilindri a benzina e diesel da 163 a 400 CV, ma tutte supportate dallʼibrido leggero, e cʼè poi lʼibrido elettrico plug-in da 404 CV della versione P400e. Questa vanta emissioni di CO2 sotto i 50 grammi al chilometro e unʼautonomia di marcia a emissioni zero fino a 53 chilometri. Le batterie si ricaricano allʼ80% in mezzora grazie al Wallbox dedicato. Al top cʼè poi la F-Pace SVR, una vera supersportiva con motore V8 da 550 CV che sullo 0-100 stacca 4 secondi netti! Immancabili su tutta la gamma la trazione integrale e il cambio automatico.

Un Suv con le stimmate da supersportiva, che non perde però la funzionalità propria del segmento. Tra le mille novità spicca il sistema che azzera i rumori esterni nellʼabitacolo e si premura di ionizzare lʼaria, catturando anche particelle ultrafini (pm 2.5) e allergeni. La nuova Jaguar F-Pace costa da 56.280 euro, ma per la versione SVR occorre spendere 109.000 euro.

