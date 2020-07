Benessere e connettività, lʼupgrade di Jaguar I-Pace

Ma è nellʼambito della ricarica domestica che I-Pace si mostra più aggiornato, grazie alla Wallbox da 11 kW a corrente alternata che, nel caso di una fornitura trifase, aggiunge un’autonomia di 53 km per ogni ora di ricarica. Nel ciclo medio il Suv elettrico britannico riesce a percorrere fino a 470 chilometri con le batterie cariche. In condizioni ordinarie, invece, servono 8 ore e mezzo per caricarle completamente. Se si dispone di un caricatore da 50 kW, bastano 15 minuti per poter disporre di 63 km di autonomia, 127 km con un caricatore da 100 kW! E le prestazioni sono eccezionali, l’accelerazione da 0 a 100 km/h si compie in soli 4,8 secondi!

Allʼinterno la nuova Jaguar I-Pace offre adesso una maggiore connettività, grazie al doppio modem con SIM integrata 4G e il sistema di ricarica wireless. Con il Bluetooth è possibile connettere due telefoni contemporaneamente e poi cʼè Spotify integrato. Il sistema d’infotainment Pivi Pro utilizza ora un sistema di navigazione con autoapprendimento, in grado di mostrare la stazione di ricarica più vicina, i costi da sostenere e il tempo di ricarica necessario. Da remoto è possibile gestire la batteria e la ricarica.

Quanto a elettronica di sicurezza, spicca il Driver Assistance, con una nuova stereocamera 3D e lo specchietto retrovisore digitale ClearSight, che assicura una visualizzazione panoramica senza impedimenti visivi. I passeggeri beneficiano poi dello ionizzatore d’aria dell’abitacolo, con sistema di filtrazione delle polveri sottili PM 2.5. Mentre l’auto è in ricarica, questo sistema consente di filtrare l’aria all’interno prima di ogni viaggio.

Lʼapprezzato design della Jaguar I-Pace ‒ già premiato con il World Car of the Year, il World Car Design of the Year e il World Green Car ‒ è stato reso ancora più distintivo. La griglia anteriore presenta ora una finitura Atlas Grey più sportiva. Già ordinabile sul mercato italiano, la nuova I-Pace è proposta a partire da 82.460 euro, con garanzia della batteria di 8 anni o 160.000 chilometri.