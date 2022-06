Jaguar, annuncio choc! Dal 2025 venderà solo auto elettriche

Se ancora ci si accapiglia attorno alla data del 2035, fissata dallʼUnione Europea per bandire le auto con motori termici, con Stati e aziende che chiedono dilazioni, Jaguar fa sapere che non ci sta e che completerà la propria transizione alla produzione di auto elettriche con 10 anni di anticipo sul timing dellʼEuropa.

“Una scelta in linea con il nostro spirito pioneristico e innovativo e con la strategia Reimagine ‒ ha dichiarato

Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia

‒. Con I-Pace abbiamo lanciato nel 2018 il primo full electric SUV di lusso, aprendo una nuova era per le auto elettriche. Un cambio di immagine importantissimo per tutto il settore, perché prima le vetture a batteria avevano un’immagine di non grande valore: quella delle utilitarie con carrozzerie di plastica, da usare per piccoli spostamenti nei centri storici. Poi sono arrivate le auto di lusso a batteria da oltre 500 km di autonomia, con prestazioni mozzafiato, finiture raffinatissime, design futuribile”.

quando si parla oggi di auto elettriche sʼimmaginano prodotti di alta fascia

Il gruppo Jaguar Land Rover

, dai contenuti tecnologici avanzati e non a tutti accessibili. Il concetto di “” è cambiato, non concerne più soltanto carrozzerie e motori ma implementa lʼinnovazione nei materiali, nei processi produttivi e nelle tecnologie applicate in grado di promuovere valori sociali, ambientali ed economici.intende cavalcare questi cambiamenti con un portfolio di prodotti innovativi e sostenibili.

Partner del gruppo britannico sono aziende come

Pramac

NVIDIA

Nvidia Drive