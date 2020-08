Ioniq, il nuovo brand di auto elettriche del gruppo coreano

Entro il 2025 Hyundai stima in un milione le auto elettrificate che avrà venduto su scala globale. Le ambizioni della Casa coreana puntano a salire fino al terzo posto nel mondo come player della mobilità elettrica. Per questo ha bisogno di un nuovo marchio, una nuova firma che identifichi i suoi modelli elettrificati, e questo nome in casa cʼè già: Ioniq.