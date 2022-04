Il supporto di Bosch per le tecnologie di Maserati Grecale e Folgore

Lʼannuncio di Maserati che dal 2023 correrà nel Mondiale FIA di

Formula E

Grecale

Folgore

conferma che lʼelettrificazione della gamma è ormai in uno stadio avanzato. Lʼultimo arrivato, il Suv, avrà soltanto motorizzazioni ibride e sarà presto affiancato dalla variante completamente elettrica di nome

Partner di questo sviluppo è

Bosch

batteria agli ioni di litio

converter DC/DC

cluster digitale Full TFT a colori da 12,3 pollici

, che sia al propulsore 4 cilindri 2.0 turbo benzina che al possente V6 3.0 turbo benzina della versione Trofeo fornisce i componenti chiave per il sistema ibrido a 48 Volt. Vale a dire sia lache il. Grazie a Bosch, Maserati Grecale è inoltre dotato di serie degli evoluti sistemi di Frenata dʼemergenza in retromarcia e di Park Pilot con 4 videocamere e tantissimi sensori, per dare una vista panoramica a 360° durante le manovre di guida. E lʼazienda tedesca, numero uno della componentistica auto mondiale, contribuisce anche al nuovoper la strumentazione del Suv.

Una presenza massiccia di tecnologie Bosch, che sostiene lʼinvestimento importante che

Stellantis

Cassino

E-Prix

ha fatto a, dove Grecale è prodotto. Suv più piccolo di Levante (circa 15 cm in meno), ha però un equipaggiamento tecnico e tecnologico evoluissimo, come si conviene a un brand che ha deciso dʼintraprendere la carriera sportiva in Formula E, la più moderna delle competizioni motoristiche, che lo scorso fine settimana ha esaltato il pubblico di Roma in occasione dellʼ

Maserati Grecale arriverà a breve sul mercato italiano, con tre versioni di partenza: la

GT

Modena

Trofeo

La forbice di prezzi della gamma va da 74.470 a 114.950 euro

2.0 turbo benzina mild hybrid da 300 CV; lacon lo stesso motore ma potenziato a 330 CV; lacon motore 6 cilindri 3.0 da 530 CV, il più dinamico del lotto, capace di unʼaccelerazione da brividi sullo 0-100 km/h: 3,8 secondi.

