Il software Jaguar Land Rover per battere la cinetosi

Il 70% delle persone in tutto il mondo soffre di mal dʼauto . Bambini piccoli e fragili ma non solo loro, chi ha lo “stomaco debole”, come suol dirsi, ha imparato a convivere con la cinetosi grazie a chewing-gum, pillole, braccialetti e orecchini che migliorano il senso di equilibrio dellʼindividuo. E i costruttori auto? Anche loro fanno la loro parte.

Lo dimostra Jaguar Land Rover, che sta sviluppando un software per ridurre il mal dʼauto e aiutare così a godersi il viaggio senza nausea e malesseri. I veicoli autonomi che in tutto il mondo si stanno sviluppando, con la loro elettronica evoluta, sono in grado di ridurre l’impatto della cinetosi quando si è in auto, perché il viaggio deve essere anche un piacere. Il software intelligente sul quale stanno lavorando gli ingegneri e i biomedici del gruppo britannico regolerà l’accelerazione, la frenata e la posizione nella corsia del veicolo, per evitare la comparsa della nausea.

Il software analizza i dati provenienti da 20.000 miglia percorse, sia nel mondo reale che in quello virtuale, per elaborare una serie di parametri per la valutazione delle dinamiche di guida. Si sa che una curva affrontata malamente e senza dolcezze accentua il problema, ma anche una frenata brusca e unʼaccelerazione troppo repentina causano la cinetosi, lo “stomaco che sale in gola”. Riuscire ad avere ADAS, dispositivi elettronici, che eliminano questi difetti di marcia, permette di sconfiggere il mal dʼauto. Per Jaguar Land Rover, questa tecnologia andrà utilizzata su tutte le loro vetture.

Lʼautomobile del futuro sarà quindi sempre più autonoma, connessa ed elettrica. Con la mission di aumentare la qualità della futura vita urbana, Jaguar Land Rover ha così lanciato Project Vector, un avanzato concetto di autonomia per la futura mobilità. Le esigenze degli automobilisti, dʼaltronde, aumentano e lo dimostrano proprio gli sviluppi del post-covid, in cui le aspettative dei clienti su igiene, sanificazione, sicurezza sono cresciute a dismisura. Ne sono esempi, in casa Jaguar Land Rover, il Driver Condition Monitor e la ricarica wireless antimicrobica per gli smartphone.