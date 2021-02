Il Secolo Mazda prosegue con le nuove CX-5 e Mazda 6

Nuove ammiraglie si moltiplicano in casa Mazda . Il costruttore di Hiroshima, che nel 2020 ha celebrato i 100 anni dalla fondazione , lancia ora le nuove versioni 2021 del Suv CX-5 e della Mazda 6 , questʼultima nelle due varianti di carrozzeria berlina e wagon. Già disponibili a listino, sono offerte anche con il Celebration Pack , in omaggio fino al 31 marzo.

Mazda CX-5 2021 si aggiorna anche nei contenuti digitali di bordo, con il nuovo display da 10,25 pollici e molte funzionalità gestibili via smartphone grazie allʼapp My Mazda. Da remoto possiamo quindi conoscere lo stato e la pressione degli pneumatici, il livello dei liquidi e preparare un itinerario da inviare al navigatore dellʼauto. Diventa di serie il sistema di antifurto perimetrico e volumetrico e a listino gli automobilisti italiani troveranno anche la versione speciale “Homura” (in giapponese sta per “fuoco, fiamma”), di chiara impronta sportiva. A listino anche l’esclusivo allestimento 100th Anniversary.

Dal punto di vista meccanico, gli ingegneri Mazda hanno aggiornato la trasmissione automatica, affinato la trazione integrale i-Activ e ottimizzato il funzionamento del pedale dell’acceleratore. Le motorizzazioni del grande Suv sono quattro, due benzina e due diesel: le prime due sono in condivisione anche con la nuova Mazda 6 2021: 2.0 da 165 CV e 2.5 da 194 CV, entrambe dotate di tecnologia per la disattivazione dei cilindri. La CX-5 dispone poi anche dei due biturbo diesel Skyactiv-D da 150 CV e 184 CV, che erogano una formidabile coppia massima di, rispettivamente, 380 e 445 Nm e assicurando pertanto una ripresa ai vertici della categoria.

Non cʼè invece il diesel su Mazda 6 2021, afferma il suo design elegante con i cerchi in lega da 17 e 19 pollici. Di serie la berlina e SW vanta la tecnologia “Active Driving Display”, che proietta le principali informazioni di guida sul parabrezza, mentre il sistema multimediale Mazda Connect con display centrale da 8 pollici integra i sistemi operativi Apple CarPlay, ora wireless, e Android Auto. Elevata la dotazione di sicurezza attiva e passiva, con lʼamplissimobouquet di funzioni compresi nellʼi-Activsense. Il listino di Mazda 6 2021 parte da 35.300 Euro e arriva ai 43.600 dellʼesclusiva “100th Anniversary”. Per il Suv CX-5 2021 si parte invece da 33.150 Euro e si arriva ai 49.550 della “100th Anniversary”.