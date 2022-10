Il rilancio Royal Enfield con lʼagile e giovane HNTR 350

Modello leader della gamma che Royal Enfield porterà a Eicma 2022, la nuova HNTR 350 ha il passo ridotto, cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici tubeless e unʼaltezza della sella da terra di 790 millimetri. La moto ideale per muoversi con facilità su strade urbane ed extraurbane. Il motore della serie-J da 350 cc sviluppa 20,4 CV a 6.100 giri/minuto e 27 Nm di coppia a 4.000 giri, ed è abbinato a un cambio a 5 marce. Efficiente lʼimpianto frenante, che poggia su freni a disco anteriori da 300 mm di diametro e posteriori da 270 mm, con ABS a doppio canale e un comodo cavalletto centrale.

Tra le altre caratteristiche della HNTR 350 ci sono il faro posteriore a Led, lʼelegante proiettore tondo anteriore il cruscotto digitale-analogico di altissima qualità, con il sistema di navigazione Tripper TBT di Royal Enfield che potrà essere ordinato come accessorio originale. Con due varianti in gamma che offrono 6 combinazioni cromatiche, la nuova Royal Enfield HNTR 350 sarà disponibile nelle concessionarie europee da novembre. In base alle varianti cromatiche, i prezzi base sono di 4.300 e 4.400 euro.