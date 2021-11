Il debutto di Helbiz a Eicma nel segno dei modelli ONE e ONE-S

Grandi prospettive in casa Helbiz, e non solo per quanto riguarda la mobilità (vedi Helbiz Live con i diritti della Serie B di calcio e la neonata Helbiz Kitchen). Per la giovane azienda quotata al Nasdaq di New York, però, la micro-mobilità resta ancora il core delle sue attività e la presenza a Eicma costituisce una prima volta. Il salone milanese è lʼoccasione quindi per presentare, in anteprima mondiale, Helbiz ONE-S, il primo monopattino elettrico 100% made in Italy destinato allo sharing (S sta proprio per sharing).