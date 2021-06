A noleggio da Leasys anche i monopattini elettrici di Helbiz

È la prima volta che Leasys offre, nel suo portafogli di veicoli a noleggio, anch mezzi non dotati di libretto di circolazione e non targati. È il segnale di quanto stia cambiando il nostro modo di viaggiare in città, noleggiando ogni mezzo utile, anche bici, e-scooter e alternative considerate finora poco più di giocattoli. Invece sempre più efficaci nel cosiddetto “ultimo miglio” metropolitano, quando per ragioni di lavoro o varie si deve accedere ad aree in cui la circolazione convenzionale è fortemente limitata da norme sempre più stringenti.

Lʼaccordo fra Leasys e Helbiz prevede lʼattivazione di una linea di credito per la micro-mobilità in sharing a favore di Helbiz. I servizi offerti da questʼultima coinvolgono oggi una ventina di città in Italia, tra cui Roma, Milano e Torino, e altrettante negli Stati Uniti, tra cui Washington e Miami (Helbiz è anche sponsor del club di calcio FC Inter Miami, dove giocano i fratelli Higuain). Servizi di sharing totalmente elettrico.

Di recente Helbiz è stata protagonista di una fusione con GreenVision Acquisition e ha acquisito MiMoto Smart Mobility, azienda leader in Italia sul mercato dello sharing di motorini. Negli ultimi tempi Helbiz ha affidato a Pininfarina il design di un monopattino elettrico alternativo e ha trovato in MT Distribution un partner per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni nuove di micro-mobilità.