I colori di Vespa abbagliano Eicma 2019

Partiamo dalle Vespa Racing Sixties, che rievocano i fasti sportivi degli anni 60, quando vari gentlemen riders amavano gareggiare in sella alle Vespa. Oggi questi modelli propongono due soluzioni grafiche speciali, a contrasto con la carrozzeria: un elegante giallo accostato al verde e un classico rosso associato al bianco. Questa serie speciale è disponibile per la Vespa Sprint nelle cilindrate 50, 125 e 150 e per la Vespa GTS Super 125 e 300 cc. Rosso intenso invece per lʼaltra special, la Vespa Primavera 125 (RED), che in questa tonalità ha persino i cerchi ruota. Il motore è il monocilindrico i-get 125 a 4 tempi a iniezione elettronica e distribuzione a 3 valvole.

Una nota di colore ha attraversato la cupa Milano novembrina grazie alla Vespa Primavera Sean Wotherspoon. Esposta in via Broletto e poi alla Fiera che ospita Eicma, quest’edizione speciale e limitata esprime tutta l’energia creativa di uno degli stilisti più in voga oggi negli Stati Uniti. La livrea in stile anni 80 mischia splendidamente i toni del giallo, del rosso, del verde scuro e verde acqua, con inserti bianchi sul cravattino frontale e la pedana poggiapiedi rossa. Le finiture cromate sulla cornice faro, il portapacchi e il maniglione passeggero completano il look di Vespa Primavera Sean Wotherspoon. Questo modello sarà disponibile nel 2020 nelle cilindrate 50, 125 e 150.

Vespa Elettrica 70 km/h

Prestazioni superiori e maggior versatilità dʼuso. È questo il binario su cui lavorano in Piaggio per migliorare la gamma di veicoli elettrici, e Vespa Elettrica è il campione di questa filosofia. A Eicma 2019 debutta la nuova versione da 70 km/h, che affianca la versione originale da 45 km/h, ma se questa è omologata come ciclomotore, la 70 km/h è omologata invece come motociclo. Le maggiori prestazioni della Power Unit e delle batterie agli ioni di litio permettono a questo modello un’autonomia di marcia fino a 100 km, in modalità ECO, e di 70 km circa in modalità Power.