Hyundai Tucson N Line e Tucson Hybrid

Il Suv medio Tucson resta il punto fermo della gamma Hyundai in Europa. Un best-seller sul quale il brand coreano continua a investire, tanto da proporlo adesso in due varianti ben differenziate: lʼibrida con sistema 48 Volt (anzi due versioni ibride 1.6 e 2.0) e la sportiva N Line . Primo Suv e secondo modello con questa caratterizzazione dopo la i30 N Line .

Nuovo Tucson N Line si fa notare fin dal look, perché mostra il paraurti anteriore di nuovo disegno, l’esclusiva griglia frontale, i cerchi in lega scuri da 19 pollici e lo spoiler posteriore nero lucido. Non solo, ma cambiano anche i parametri di sterzo e sospensioni per accrescerne la dinamicità alle alte velocità e sui fondi meno lisci. Rispettoso delle norme Euro 6d-Temp sulle emissioni, Hyundai Tucson N Line è proposto nelle due motorizzazioni 1.6 CRDi diesel da 136 CV e 1.6 CRDi Mild Hybrid 48V, con cambi manuale a 6 marce o automatico a doppia frizione. Motori entrambi abbinabili sia alla trazione anteriore sia a quella integrale. Il Pacchetto N Line costa 1.900 euro, per un prezzo lancio a partire da 32.350 euro.